ガザ地区中央部のヌセイラト難民キャンプで、イスラエル軍の空爆で破壊されたパレスチナ警察の車両の周りに人々が集まっている＝3月22日/Eyad Baba/AFP/Getty Images（CNN）米国とイスラム組織ハマスは14日、ガザ停戦後初となる直接会談を実施した。米国が仲介した脆弱（ぜいじゃく）な合意を前進させる取り組みの一環だという。ハマスの情報筋2人が明らかにした。情報筋によると、米国のアリエ・ライトストーン上級顧問が率いる代