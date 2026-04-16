イスラエル軍が空襲で死亡したレバノンの記者をヒズボラ要員に見えるように捏造したイメージを配布したとして、現地駐在の記者らが批判の声を出した。15日（現地時間）のタイムズ・オブ・イスラエルなど現地メディアによると、イスラエルの外国人記者協会（FPA）は声明を出し、「イスラエル軍が空襲で死亡した記者をヒズボラ要員として描写するために写真を捏造した」と明らかにした。続いて「この写真は偽物と判明した。他の記者2