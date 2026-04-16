トルコ南部の学校で2日連続で銃乱射事件が発生し、生徒と教師など数十人の死傷者が出た。15日（現地時間）、アナドル通信など現地メディアによると、この日午後1時30分ごろ、トルコ南部カフラマンマラシュのある中学校で在校生のメルシンリ（14）が銃を乱射した。この事件で生徒8人と教師1人の計9人が死亡し、13人が負傷した。負傷者のうち6人は重体とされ、このうち3人は意識不明の重体だという。8年生のメルシンリは5年生の教室2