トルコ南部の学校で2日連続で銃乱射事件が発生し、生徒と教師など数十人の死傷者が出た。

15日（現地時間）、アナドル通信など現地メディアによると、この日午後1時30分ごろ、トルコ南部カフラマンマラシュのある中学校で在校生のメルシンリ（14）が銃を乱射した。この事件で生徒8人と教師1人の計9人が死亡し、13人が負傷した。負傷者のうち6人は重体とされ、このうち3人は意識不明の重体だという。

8年生のメルシンリは5年生の教室2カ所に入り、無差別に発砲した後、現場で死亡が確認された。カフラマンマラシュ県のムケッレム・ウヌリュエル知事は、メルシンリが自ら命を絶ったものとみられると明らかにした。メルシンリは元警察官の父親が所有していた銃5丁と弾倉7個をかばんに隠して持ち込み、登校したとされる。具体的な犯行動機はまだ確認されていない。捜査当局はメルシンリの父親を拘束し、銃の管理に不備があったかどうかなどを調べている。

これに先立ち、前日の14日午前にもシャンルウルファ県シベレクのある高校で銃撃事件が発生した。この学校の卒業生であるAが散弾銃を持って教室に乱入し、無差別に発砲して、生徒と教師など16人が銃撃を受けた。Aも警察に包囲されると、現場で自ら命を絶った。

2日間にわたる連続銃撃による死傷者は、死亡11人（犯人2人を含む）、負傷29人の計40人に上る。トルコ当局は事件が発生したカフラマンマラシュ全域の学校に対し、16日から2日間の休校措置を命じた。アクン・ギュルレク法務相は「検察官を緊急配置し、捜査に着手した」と発表した。