ドナルド・トランプ米国大統領が15日（現地時間）、今度はイエスに抱きしめられた自身の画像を投稿した。トランプ大統領はこの日、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に当該画像を投稿し、「急進左派の過激な連中はこれを嫌がるかもしれないが、私はかなりかっこいいと思う」と書き込んだ。公開された画像は人工知能（AI）で生成されたものとみられ、イエスがトランプ大統領を抱きしめている場面が収められている