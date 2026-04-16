米国ホワイトハウスは15日（現地時間）、2週間に設定したイランとの停戦期間の延長を要請した事実はな​​いと明らかにした。ただ、イランとの対話は生産的に進んでいるとし、2回目の対面交渉がパキスタン・イスラマバードで開催される可能性が非常に高いと伝えた。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官はこの日の定例会見で「我々が停戦延長を公式に要請したという誤った報道を目にしたが、現時点では事実では