ゲームが得意なら超高収入の仕事に就けるかも…そんな話が、アメリカで現実になりつつあります。アメリカの航空行政を担う連邦航空局（FAA）が、ちょっと変わった採用戦略に打って出ました。ターゲットはゲーマー。4月17日午前0時から始まる採用窓口の開放に合わせて、リクルートキャンペーンを本格始動させています。 ゲーマーのスキルが活きる職場です image: US Department of Transpor