女優の瀧本美織（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新。白Tシャツ＆つなぎコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「もー半袖なんですけど」とつづり始めた。「夏どーしよ」と白Tシャツ＆つなぎコーデでのダブルピースショットを投稿した。ハッシュタグでは「#太陽大好き」などと記した。