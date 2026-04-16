Image: Raymond Wong / Gizmodo US 3月に発表され、今月発売となったAirPods Max 2。買うと決めていた人はすでに手元にあることでしょう。迷っている人は、きっとその価格がネックになっているのかと。AirPods Max 2は高い、そりゃもうヘッドホンの中でも圧倒的に高いです。でも、ほかヘッドホンと比較してもアクティブノイズキャンセリング（ANC）はピカイチでした。 Apple AirPods