開業資金の融資を受けたい方で、自己資金がないことが気になる方も多いでしょう。かつては一定の資金が求められるケースが多く見られましたが、現在は自己資金がなくても借りられる制度も多く見られます。本記事では資金なしで申し込める融資制度、融資を受けるための重要ポイントについて解説します。※画像はイメージ公庫の「新規開業資金」自己資金要件撤廃の真実開業資金を融資してもらうため、多くの方が利用するのが日本政策