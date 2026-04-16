2026年4月13日、中国メディア・第一財経は、中国が段階的診療体制（分級診療）の建設を加速させ、医療機関の等級に応じて公的医療保険の還付率に差を設ける方針を固めたと報じた。記事は、国務院弁公庁がこのほど、30年までに医療機関の連携体制を確立し、医療サービスの質と利便性を向上させる方針を発表したと紹介。25年には全国の地域診療所における受診者数が延べ55億6000万人に達しており、段階的な診療の枠組みはほぼ整った