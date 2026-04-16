【欧州CL準々決勝第2戦】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 4-3(前半2-3)R・マドリー<得点者>[バ]アレクサンダル・パブロビッチ(6分)、ハリー・ケイン(38分)、ルイス・ディアス(89分)、マイケル・オリーズ(90分+4)[R]アルダ・ギュレル2(1分、29分)、キリアン・ムバッペ(42分)<退場>[R]エドゥアルド・カマビンガ(86分)、アルダ・ギュレル(90分+5)<警告>[バ]ヨシプ・スタニシッチ(29分)、ビンセント・コンパニ(44