本日4月16日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「料理ハンデマッチ」、「ゴチになります」の2本立て。「ゴチ」のVIPチャレンジャーは綾瀬はるか＆細田佳央太。綾瀬は6回目の参戦ということで状態は「バッチリです」と余裕の笑み。細田は人気沸騰中の俳優ながら「ゴチ」初参戦。綾瀬にアドバイスを求めるが「美味しく食べること」と言われ、笑いを誘う。しかし、細田の食リポは正確で落