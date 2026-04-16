本日4月16日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「料理ハンデマッチ」、「ゴチになります」の2本立て。

「ゴチ」のVIPチャレンジャーは綾瀬はるか＆細田佳央太。綾瀬は6回目の参戦ということで状態は「バッチリです」と余裕の笑み。細田は人気沸騰中の俳優ながら「ゴチ」初参戦。綾瀬にアドバイスを求めるが「美味しく食べること」と言われ、笑いを誘う。しかし、細田の食リポは正確で落ち着いており一同は感心。佐野勇斗も「上手じゃん」となぜか上から目線で褒める⁉ 一方増田貴久の食リポは「全然わかんない」と一蹴されるが、これに綾瀬だけが共感する…⁉

ゴチバトルの舞台は、東京都目黒区のウェスティンホテル東京内にある日本料理「舞」。斬新で華麗な盛り付けが施された新感覚の和食が味わえる。設定金額は25,000円。自腹額は8人で20万円前後となる。

今回のテーマは、4月から早くもお疲れのアナタに効く「お疲れさま！癒やしゴチ」。スタジオには様々な癒やしグッズを用意。佐野はAIがその人に合わせて揉み具合を変える173万円の超高級マッサージチェアを体験。心地良すぎて佐野が「おかあちゃん…」と童心に帰るその効果とは？

脚周りが硬いという倉科カナは、ゴリラ級のパワーで揉みほぐすマシンを試してみるが「痛い痛い痛い！」と悶絶。「痛みに強い」という綾瀬も一緒に体験するが、顔色一つ変えず「なんか大丈夫」と余裕の表情。これには倉科も唖然！

細田は、せいやオススメのストレス発散法で、クリスタルキングの「大都会」を“マジ絶叫”。自らを奮い立たせて挑んだその成果には、全員が「いい！」と拍手喝采。果たして細田の変貌ぶりは？白石麻衣はゴチで自腹になった時の意外な発散法を告白。増田は世界一のゴッドハンドによるヘッドスパでボコボコにはたかれるが「すごい！」と完璧にととのう。

綾瀬とドラマで共演したことがあるという佐野と倉科。2人とも綾瀬の天然ぶりに「困ったこと」があったと打ち明けるが、これに綾瀬は…？そして今回も、せいやのギャグ「やばすぎる〜」のアレンジが佐野、白石から飛び出し、もはや本家顔負け⁉ 綾瀬も試みるが何故か別のギャグが誕生してしまう？

ここまでのところ新メンバー・佐野と倉科は自腹ゼロ。倉科は「意外と楽勝」、佐野も「みなさんが弱いだけ」と謎の上から目線だが、Xデーは今日なのか…。綾瀬と細田は、最後まで“ある一品”で悩み、綾瀬は「私が怪しい」、細田は「ビリなんじゃないかっていう自信しかない」と天を仰ぐ。そして“ドローン常連組”は、せいやが「やばいやん」、白石が「わからへん」と阿鼻叫喚。果たして超高額20万円の自腹となってしまうのは誰なのか？