米国がイランの港湾に対する逆封鎖を実施して以降、ホルムズ海峡を通過する船舶の通行は制限的ながらも一部で回復の動きが見られていると、米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が14日（現地時間）に報じた。WSJはこの日、米当局者2人の話として、米国の封鎖措置が開始された前日午前10時（米東部時間基準、日本時間午後11時）以降の24時間に20隻以上の商船がホルムズ海峡を通過したと報じた。これは米海軍が最近、航行の自