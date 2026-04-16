米国がイランの港湾に対する逆封鎖を実施して以降、ホルムズ海峡を通過する船舶の通行は制限的ながらも一部で回復の動きが見られていると、米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が14日（現地時間）に報じた。

WSJはこの日、米当局者2人の話として、米国の封鎖措置が開始された前日午前10時（米東部時間基準、日本時間午後11時）以降の24時間に20隻以上の商船がホルムズ海峡を通過したと報じた。これは米海軍が最近、航行の自由作戦の一環として軍艦を投入するなどし、機雷除去作業に乗り出した後に生じた変化だ。イラン戦争前には1日平均約130隻がこの海峡を通過していたことと比べると、依然として制限的な水準にとどまるが、これまで萎縮していた船舶の通行が一部ながら改善されたとの評価が出ている。

過去24時間に海峡を通過した船舶はイランとは無関係なもので、貨物船・コンテナ船・タンカーなどが含まれた。一部の船舶はイランの攻撃を避けるために、船舶位置を送受信するトランスポンダーの送信を停止して航行したという。

米国はイランがホルムズ海峡を事実上封鎖したことに対抗し、イランの港を出発地または目的地とするすべての船舶に対して逆封鎖を実施している。米国は海上哨戒機とドローン、イージス駆逐艦のレーダーなどを活用し、ホルムズ海峡に出入りする船舶をリアルタイムで識別し分類している。

中東地域の作戦を管轄する米中央軍はこの日、「1万人以上の米海軍・海兵隊・空軍兵力と12隻以上の軍艦、数十機の軍用機がイラン側港湾を出入りする船舶を封鎖する任務を遂行している」と明らかにした。イラン籍やイラン革命防衛隊（IRGC）関連船舶、軍需物資の積載が疑われる船舶と分類された場合、米海軍は進入段階で警告を行い、航路変更を指示し、必要に応じて物理的遮断措置などに乗り出す。

イランとは無関係な第三国の商船については、可能な限り自由な通行を認める方針だ。非イラン船舶を運航する海運会社が米海軍に事前申告すれば、米海軍が指定された航路と時間帯を割り当てる。機雷の危険区域では米海軍が船舶の前後や側面を間接的に護衛し、それ以外の安全区域ではドローンやレーダー監視体制で保護する。

ただし、イランと無関係な一部の海運会社は、米軍から海峡通過の方法について説明を受けていないとニューヨーク・タイムズ（NYT）が報じた。海峡に滞留している第三国の商船と米軍当局の間に、依然として混乱が残っていることを意味する。

米中央軍は、封鎖実施後24時間にイランの港を出発して封鎖網を突破した船舶はなく、商船6隻が米軍の指示に従って航路を変更し、オマーン湾のイラン港に再進入したと明らかにした。14日に海峡を通過したとされていた中国のタンカー「リッチ・スータリー号」も、オマーン湾で米軍の封鎖を突破できず、再び海峡へ引き返したとされる。ロイター通信によると、「リッチ・スータリー号」はイラン産原油を中国へ輸送した記録により、米国の制裁対象となっている船舶だ。

一方、欧州主要国は米国とは別に、ホルムズ海峡の海上輸送を正常化するため、機雷除去艦などの軍事資産を含む多国間連合の計画を策定しているとWSJは報じた。フランスのエマニュエル・マクロン大統領と英国のキア・スターマー首相は、このため17日に欧州数十カ国が参加する国際オンライン会議を共同開催する。欧州は機雷除去能力の面で150隻以上の関連艦艇を保有するなど、米国を上回るとの評価がある。