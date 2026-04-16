４年時には９区区間新＆区間賞の走りで総合３位に貢献した中央学大・篠藤淳 photo by AFLO SPORTS箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載13：篠藤淳（中央学院大／2005〜08年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を超える歴史の