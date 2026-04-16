親会社ディズニーが従業員1000人規模のレイオフを行った影響で、マーベル・スタジオではビジュアル開発部分の大多数が解雇されることになったという。米などが伝えている。 ディズニーはこのほど、最高マーケティング・ブランド責任者アサド・アヤズによる総合エンタープライズ・マーケティング部門を設立。これを要因として、ディズニーの各スタジオ・各部門で人員削減が行われてい