イラン戦争によるガソリン価格高騰は、日本車メーカーにどんな影響があるのか。ジャーナリストの岩田太郎さんは「トヨタのラインナップの中心はハイブリッド車で、燃料価格高騰でむしろ恩恵を受ける。EVの販売も約80％増加しているが、一抹の不安を覚える変革がある」という――。写真＝iStock.com／bee32ガソリン価格の高騰は自動車販売に影響するのか（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／bee32■石油危機でますます「