「997世代の頃から作りたかった」と責任者ポルシェは『911 GT3』のオープンモデルを初めて発表した。そのハンドリングは、ハードトップモデルとまったく同じだとされている。【画像】9000rpmのフラット6搭載！ コンバーチブルがついに登場【新型ポルシェ911 GT3 S/Cを詳しく見る】全33枚『911 GT3 S/C』と名付けられたこの新型車は、実質的に『911スピードスター』の7代目にあたるが、同シリーズのような限定モデルではなく、ラ