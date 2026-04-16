6月26日より新宿バルト9、シネスイッチ銀座ほかで全国公開される、岸井ゆきのとツェン・ジンホアのW主演映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』の予告編とポスタービジュアルが公開された。 参考：岸井ゆきの×ツェン・ジンホアW主演日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』6月26日公開 原作は、第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』に