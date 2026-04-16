6月26日より新宿バルト9、シネスイッチ銀座ほかで全国公開される、岸井ゆきのとツェン・ジンホアのW主演映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』の予告編とポスタービジュアルが公開された。

参考：岸井ゆきの×ツェン・ジンホアW主演 日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』6月26日公開

原作は、第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』に収められた一篇『SINSIN AND THE MOUSE』で、最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく物語。金馬映画祭 Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日本と台湾の合作で映画化が実現した。監督と脚本は『ボクは坊さん。』『すくってごらん』の真壁幸紀が務めた。

『佐藤さんと佐藤さん』などの岸井と、出演映画が連続で興行収入1億台湾ドルを突破した台湾人俳優のツェン・ジンホアがW主演を務める。そのほか、藤原季節、中田青渚、伊勢佳世、柄本時生、飯田基祐、リン・チェンシー、エンジェル・リー、リン・メイジェン、余貴美子が共演に名を連ねた。

公開された予告編では、最愛の母を亡くし深い喪失感を抱えるちづみ（岸井ゆきの）が、旅先の台北で台湾人の母と日本人の父を持つシンシン（ツェン・ジンホア）と出会い交流する中で、ささやかな出来事の積み重ねが、止まっていた心を少しずつ動かしていく様子が描かれている。

あわせて公開されたポスタービジュアルでは、「台北で出逢ったのは、明日へと続く、さようなら」というコピーとともに、抑えきれない悲しみを抱えながらも小さなぬくもりを見つけた2人が、一歩前へと踏み出す瞬間が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）