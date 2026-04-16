中国メディアの第一財経は14日、かつて注目されず周縁化したハイブリッド車（HEV）がここに来て人気を集め始めていると報じた。中国自動車大手の吉利汽車集団は13日、ハイブリッド車システム「i-HEV」を開発したと発表した。同社によると、100キロ当たりの燃費が実測値で2．22Lと低く、エンジンの熱効率は48．41％に達するという。今年中に同社の主力モデルに順次搭載される予定だ。前日の12日には広州汽車集団も「星源スーパーハ