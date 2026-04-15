Photo: mio 2025年5月22日の記事を編集して再掲載しています。この値段でいいの？「Soundcore Liberty 4」の登場から約2年半。次世代モデル、「Soundcore Liberty 5」がついに登場しました。1万4,990円（税込）の価格でこれだけ機能モリモリなのは、言うことなしだよなぁ。ノイズキャンセリングが向上 左から、ミッドナイトブラ