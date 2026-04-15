Photo: mio

2025年5月22日の記事を編集して再掲載しています。

この値段でいいの？

「Soundcore Liberty 4」の登場から約2年半。次世代モデル、「Soundcore Liberty 5」がついに登場しました。1万4,990円（税込）の価格でこれだけ機能モリモリなのは、言うことなしだよなぁ。

ノイズキャンセリングが向上

左から、ミッドナイトブラック、パールホワイト、ディープブルー、アプリコットピンク、シャンパンゴールド

Liberty 5は、Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。

かれこれ2年近くLiberty 4を使い続けているのですが、Liberty 5を視聴してみると、ノイズキャンセリングの進化と音質の向上を実感します。この会場でも100人以上はいるだろうというノイズの中、つけた瞬間スッとノイズが消えるような感覚に。

Photo: 小暮ひさのり

Liberty 4の騒音レベルを検知するノイズキャンセリングに比べて、騒音レベルと装着状態の両方を検知できるようになったLiberty 5の進化を、確かに音で感じました。

Soundcore初のDolby Atmosも対応に。Liberty 4から価格据え置きでこのアップデートはすごい。

充電ケース込みで最大28時間→48時間に

左から、Liberty 4、Liberty 5

Liberty 4とLiberty 5を並べるとこう。Liberty 5はちょっと四角くなりました。

そして、Liberty 4でもイヤホン本体9時間、充電ケース付き28時間と長持ちだったのに、Liberty 5ではイヤホン単体で最大12時間、充電ケース込みで最大48時間に（ノイズキャンセリングOFF時）向上。

コスパ満点だったLiberty 4から、さらに底上げされて1万4,990円（税込）はすごいなぁ。

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Source: Anker