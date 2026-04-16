祖父、父と3代続く俳優一家の孫が13日までに自身のインスタグラムを更新。モノクロの父息子ショットを公開した。 【写真】むっちゃカッコよ！鋭い視線がソックリすぎる 俳優の寛一郎は「Bloodline.#GQJAPAN」と、雑誌の企画の1枚をアップ。椅子に座る父・佐藤浩市の隣に腰掛け、2人で眼光鋭くカメラを見つめている。そっくりなイケメン＋イケオジの姿に、フォロワーからの「なんて格好いい親子なの」「三國DNAを感じる