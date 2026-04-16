祖父、父と3代続く俳優一家の孫が13日までに自身のインスタグラムを更新。モノクロの父息子ショットを公開した。



【写真】むっちゃカッコよ！鋭い視線がソックリすぎる

俳優の寛一郎は「Bloodline.#GQJAPAN」と、雑誌の企画の1枚をアップ。椅子に座る父・佐藤浩市の隣に腰掛け、2人で眼光鋭くカメラを見つめている。そっくりなイケメン＋イケオジの姿に、フォロワーからの「なんて格好いい親子なの」「三國DNAを感じる」「これはたまらん」「心の臓が飛び出すわ」という絶賛の声が並んだ。



寛一郎の祖父は日本を代表する名優だった故三國連太郎さんで、3代続く俳優一家。寛一郎は2017年にデビュー。翌18年に公開された「菊とギロチン」では新人賞を総なめ。。NHK大河「鎌倉殿の13人」(22年)の公暁役では闇が深すぎると話題に。「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（25年）では浄瑠璃の富本豊志太夫役で美声を聞かせた。朝ドラ「ばけばけ」ではヒロインの最初の夫である銀二郎役で胸の痛くなるような誠実なキャラクターを演じるなど、俳優として様々な顔を見せている。



（よろず～ニュース編集部）