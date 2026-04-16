俳優の比嘉愛未（39）が、6月10日に初のエッセイ集（タイトル未定・講談社）を発売することが決定した。20篇を超える書き下ろしエッセイが収録され、「仕事論」「結婚観」「恋愛観」「年齢」「キャリア」など大小さまざま、硬軟織り交ぜた多彩なテーマで、これまで明かされることのなかった比嘉愛未の本音がつづられる。【誌面カット】比嘉愛未故郷・沖縄での美麗ショット比嘉は昨年にデビュー20周年を迎え、今年の6月には40