演歌歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎でファーストEP「New Beginning」発売記念イベントを行った。同作収録「LOVEしない？」の作詞作曲を手がけミュージックビデオでも共演する、こっちのけんと（29）がスペシャルゲストで登場。2人は24年、NHK紅白歌合戦の出場から親交を深めた。「レオンが主人公の昭和のアニメがあったらのイメージで作った」とし、「恋愛下手だけど（恋愛に）自信があるので、これからは恋愛にも力