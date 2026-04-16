トルコ南部の中学校で生徒による銃乱射事件が発生し9人が死亡、13人が負傷しました。現地メディアによりますとトルコ南部カフラマンマラシュの中学校で15日、この学校に通う14歳の生徒が教室で銃を乱射し、教師1人、生徒8人の合わせて9人が死亡し、13人が負傷しました。銃を乱射した生徒は、自らを撃って死亡しました。トルコでは前日の14日にも、南東部シャンルウルファの高校で銃乱射事件があり、16人が負傷したばかりです。