とんねるず・石橋貴明の長女で女優の石橋穂乃香が、4月30日に自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日を夫婦で祝う様子を投稿し、反響が集まっている。【写真】石橋穂乃香&愛娘、プールサイドでリラックス石橋は2021年7月に一般男性と結婚。2022年5月、自身のInstagramにて第1子を出産したことを報告。父親の貴明にとって初孫となる。そんな石橋は「I left my heart in Thailand…」と英語で思いをつづり、初めて訪れた