北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が2か月後に迫る中、開催国の1つである米国の市民から大ブーイングが起こっている。定番の観戦文化が禁止されると知り、X上には「FIFAは何やっているんだ？」「アメリカ人にサッカー好きになってほしくないのでは？」と怒りの声が続出している。今回話題になっているのは「テールゲート」と呼ばれる米国のスポーツ観戦文化だ。テールゲートとは、トラックやSUV