CIOは4月24日まで「半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン」を開催している。安全性の高い半固体系モバイルバッテリーへの移行を支援するもので、手持ちのモバイルバッテリー（メーカー問わず）を専用封筒で送ると、Amazon CIO公式店で対象製品を15％オフで購入できる。●6製品がお得になる！ スマホ充電用のみが対象に 膨らんでいたら対象外今回のキャンペーンの特徴は、CIOの製品だけでなく、他社製のモバイルバッ