現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングがプレミアリーグ首位のアーセナルと敵地エミレーツで激突した。７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としているスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発出場を果たしたなか、序盤は劣勢の展開が続く。それでも18分にチャンスを創出。敵陣でボールを奪うと、トリンコンが