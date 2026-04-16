アーセナルが２季連続の４強入り！ 第２レグはスコアレス、守田英正が先発のスポルティングは２戦合計０−１で敗退【CL準々決勝】
現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングがプレミアリーグ首位のアーセナルと敵地エミレーツで激突した。
７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としているスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発出場を果たしたなか、序盤は劣勢の展開が続く。
それでも18分にチャンスを創出。敵陣でボールを奪うと、トリンコンがミドルを放ったが枠を捉えられず。
徐々にペースを掴むと40分には相手ゴール前でペドロ・ゴンサウベスがGKラヤのパスをカット。スアレスへのラストパスを狙うも繋がらず。さらに43分にはアラウホのクロスにカタモがボレーで合わせたが、惜しくもゴール左に外れた。
迎えた後半は激しい攻防が続く。スポルティングはいくつか攻め込む場面を作るも、決定機までは持ち込めない。
78分に守田が交代したなか、83分にはピンチを迎える。ダウマンのCKからトロサールにヘディングシュートを浴びたが、ポストに救われた。
結局、このままスコアは動かず、試合は０−０で終了。アグリゲートスコア０−１で敗れたスポルティングは敗退が決まった。一方、勝利したアーセナルは２季連続のベスト４進出となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としているスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発出場を果たしたなか、序盤は劣勢の展開が続く。
それでも18分にチャンスを創出。敵陣でボールを奪うと、トリンコンがミドルを放ったが枠を捉えられず。
迎えた後半は激しい攻防が続く。スポルティングはいくつか攻め込む場面を作るも、決定機までは持ち込めない。
78分に守田が交代したなか、83分にはピンチを迎える。ダウマンのCKからトロサールにヘディングシュートを浴びたが、ポストに救われた。
結局、このままスコアは動かず、試合は０−０で終了。アグリゲートスコア０−１で敗れたスポルティングは敗退が決まった。一方、勝利したアーセナルは２季連続のベスト４進出となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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