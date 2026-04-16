学情は2026年4月15日、「大学3年生、将来観調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月から4月にかけて、就職サイト「Re就活キャンパス」への来訪者576人を対象に、インターネット上でのアンケート形式で実施された。調査の結果、自分の努力に対しては肯定的な見方をする一方で、日本社会の将来については過半数が「悪くなる」と回答するなど、個人の成長と社会の衰退を切り離して捉える学生の実態が浮き彫りになった。5割以上が「