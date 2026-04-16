ディアスの状態が心配される(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月13日から、メッツを本拠地に迎え3連戦を戦っている。初戦を4-0で制し、2戦も接戦が繰り広げられながら2-1で勝利。先発の山本由伸が好投し、救援のブレーク・トライネン、アレックス・ベシアもメッツ打線に隙を与えず、1点差で勝ち切った。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍場面をチェックその中で、新守護神であるエドウ