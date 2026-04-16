好調ドジャースに燻ぶる不安　指揮官が登板示唆も…守護神不在を米メディアが懸念「当初の説明以上に深刻か」

ディアスの状態が心配される(C)Getty Images

ドジャースは現地時間4月13日から、メッツを本拠地に迎え3連戦を戦っている。初戦を4-0で制し、2戦も接戦が繰り広げられながら2-1で勝利。先発の山本由伸が好投し、救援のブレーク・トライネン、アレックス・ベシアもメッツ打線に隙を与えず、1点差で勝ち切った。

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その中で、新守護神であるエドウィン・ディアスの姿がマウンドから遠ざかっている。10日のレンジャーズ戦を最後に登板しておらず、その試合では3失点を喫し、球速の低下などが指摘されていた。

ドジャースが14日のゲームで連勝を飾った後、デーブ・ロバーツ監督はディアスについて、試合前にブルペン投球を行ったと説明しており、「翌日（15日）に問題が無ければ投げさせる」などと話したことが報じられている。

指揮官のコメントは、ディアスに大きな異変があったというニュアンスではなかった。だが、ここ数試合で起用されなかったことで、絶対的な存在であるはずの新守護神をめぐって、さまざまな憶測も伝えられている。

米メディア『heavy』は、対メッツ2戦目終了後、ディアスについてのトピックを配信。現在のコンディションなどを論じており、「数日間登板がなく、球速低下や違和感の報道も重なっている。リーグ全体の一般的な見方としても、単なる慎重な管理以上の問題を示唆するものだ」などと指摘している。