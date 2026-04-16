開催：2026.4.16 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 5 - 9 [Rソックス] MLBの試合が16日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとRソックスが対戦した。 ツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソン、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 1回裏、2番 オースティン・マーティン 5球目を打ってレフトス