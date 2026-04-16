開催：2026.4.16

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 9 [Rソックス]

MLBの試合が16日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとRソックスが対戦した。

ツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソン、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

1回裏、2番 オースティン・マーティン 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 BOS

3回表、3番 吉田正尚 4球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 MIN 1-1 BOS、さらにセカンドがエラーでRソックス得点 MIN 1-2 BOS、4番 トレバー・ストーリー 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 MIN 1-5 BOS

5回表、6番 アンドルー・モナステリオ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 MIN 1-6 BOS、8番 コナー・ウォン 初球をスクイズ成功でRソックス得点 MIN 1-7 BOS

6回表、4番 トレバー・ストーリー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 MIN 1-9 BOS

9回裏、8番 ブルックス・リー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-9 BOS、9番 ライアン・クライドラー 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 MIN 5-9 BOS

試合は5対9でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝3敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で5打数、1安打、1打点、打率は.286となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 05:28:09 更新