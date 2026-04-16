新人俳優・中川日葵（ひまり）が、16日発売の「週刊ヤングジャンプ」20号のグラビア新企画「YJブルーム」に登場した。【写真】期待の新人女優・中川日葵、バスケユニ姿もさわやかヤンジャンのグラビア新企画「YJブルーム」。「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介していく。Vol. 2には、向日葵みたいな笑顔のひまりが登場。この新人俳優、あまりにもかわいすぎる…！中川