ソフバンCMで話題の美少女16歳、キュートな制服姿にバスケユニフォーム姿も
新人俳優・中川日葵（ひまり）が、16日発売の「週刊ヤングジャンプ」20号のグラビア新企画「YJブルーム」に登場した。
【写真】期待の新人女優・中川日葵、バスケユニ姿もさわやか
ヤンジャンのグラビア新企画「YJブルーム」。「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介していく。Vol. 2には、向日葵みたいな笑顔のひまりが登場。 この新人俳優、あまりにもかわいすぎる…！
中川は、2010年04月1日生まれの16歳。昨年放送されたソフトバンクのCM「ゴールは自分より上にある」篇に出演。身長164cmの中川が、バスケットのユニフォーム姿でフリースローを放ちながら「今まで、何本シュートを打ってきただろう」のセリフで始まるこのCMで一躍、注目を浴びた。
さらに巻頭グラビアには、NMB48の芳賀礼が初登場。同グループの「新エース」と呼ばれる若手最注目株の芳賀は、雑誌で水着グラビアを披露するのはこれが初めて。また、NMB48のメンバーが「週刊ヤングジャンプ」の巻頭グラビアを飾るのは2019年以来となり、期待を込めた大抜擢となった。グレーのベアトップ水着で透明感抜群の表情を見せるカットや、爽やかな白下着で元気に動くカットなど、フレッシュな魅力が詰まった誌面になっている。さらに、初めてのデジタル写真集も同時発売。「なんばで一番かわいいコ！」と同誌が大々的にプッシュする美少女が、全国区へと飛躍する記念碑的なグラビアになった。
そして、センターグラビアには、アイドルグループ#Mooove!が誇るポジティブリーダーひなのんが約3年半ぶりに「週刊ヤングジャンプ」登場。センターグラビアでは、清純、ポップ、やんちゃ…とさまざまなひなのんの一面が見られる。そして今回なんと、巻末グラビアで本人たちの念願でもある初めての姫野姉妹（ひなの＆ゆめの）グラビアが実現。普段から仲の良い姉妹の楽しげなカットや、美しいショットも盛りだくさんとなっている。
【写真】期待の新人女優・中川日葵、バスケユニ姿もさわやか
ヤンジャンのグラビア新企画「YJブルーム」。「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介していく。Vol. 2には、向日葵みたいな笑顔のひまりが登場。 この新人俳優、あまりにもかわいすぎる…！
中川は、2010年04月1日生まれの16歳。昨年放送されたソフトバンクのCM「ゴールは自分より上にある」篇に出演。身長164cmの中川が、バスケットのユニフォーム姿でフリースローを放ちながら「今まで、何本シュートを打ってきただろう」のセリフで始まるこのCMで一躍、注目を浴びた。
そして、センターグラビアには、アイドルグループ#Mooove!が誇るポジティブリーダーひなのんが約3年半ぶりに「週刊ヤングジャンプ」登場。センターグラビアでは、清純、ポップ、やんちゃ…とさまざまなひなのんの一面が見られる。そして今回なんと、巻末グラビアで本人たちの念願でもある初めての姫野姉妹（ひなの＆ゆめの）グラビアが実現。普段から仲の良い姉妹の楽しげなカットや、美しいショットも盛りだくさんとなっている。