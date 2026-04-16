海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにフットボールアワーをお迎えし、あのトップ女優と大阪を巡る「ツートライブのおもてなしドライブ特別編」と、DIYビギナーのヤーレンズが快適空間作りに挑む「真剣DIY初心者芸人編」テーマにお届けする。 DIYで芸人の自宅や稽古場を大変身させてきた好評企画