海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにフットボールアワーをお迎えし、あのトップ女優と大阪を巡る「ツートライブのおもてなしドライブ特別編」と、DIYビギナーのヤーレンズが快適空間作りに挑む「真剣DIY 初心者芸人編」テーマにお届けする。

DIYで芸人の自宅や稽古場を大変身させてきた好評企画「真剣DIY」。今回は、DIYの経験がほとんどないという完全ビギナーのヤーレンズが、与えられたマニュアルだけを参考に、コンビで都内に借りている広さ15帖の作業部屋を快適空間に生まれ変わらせる。

部屋に少ない収納と作業スペースを補うべく、そのどちらも確保できる収納つきワークテーブルを作ることになった2人。既製品のキッチンワゴンにアレンジを加え、より便利に生まれ変わらせるDIY術を学ぶ。

ところが、すべてにおいて大雑把な出井に、几帳面な楢原がブチ切れ！「もう帰る！」と不満を爆発させるなど、大波乱の“初めてDIY”はうまくいくのか？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時23分放送。