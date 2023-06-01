開催：2026.4.16 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 5 - 8 [Dバックス] MLBの試合が16日に行われ、オリオールパークでオリオールズとDバックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 2回裏、8番 サム・ハフ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベ