開催：2026.4.16

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 8 [Dバックス]

MLBの試合が16日に行われ、オリオールパークでオリオールズとDバックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

2回裏、8番 サム・ハフ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 ARI

3回表、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 BAL 1-2 ARI

3回裏、6番 ジェレマイア・ジャクソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-2 ARI

4回表、9番 ホルヘ・バロッサ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 BAL 2-3 ARI

5回裏、6番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 4-3 ARI

6回表、8番 アレク・トーマス 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 BAL 4-4 ARI

7回表、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 3球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 BAL 4-5 ARI

7回裏、4番 レオディ・タベラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 5-5 ARI

10回表、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでDバックス得点 BAL 5-7 ARI、7番 ノーラン・アレナド 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 BAL 5-8 ARI

試合は5対8でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのライアン・トンプソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのタイラー・ウェルズで、ここまで0勝1敗0S。Dバックスのモリヨにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 04:28:10 更新