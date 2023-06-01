ボートレース福岡のG1「福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は12Rで優勝戦が行われる。シリーズリーダーの上野真之介が絶好枠に座る。G1初Vに加えて、来年3月に地元からつで開催されるSGクラシックの出場権取りは譲れない。気合のスタートから一気に押し切る。上野念願のG1初Vが目前と迫った。さらに優勝すれば来年3月の地元からつでのSGクラシックへの出場もかなう。相棒の39号機はパワー抜群で、先に回ってしまえば