ボートレース福岡のG1「福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は12Rで優勝戦が行われる。シリーズリーダーの上野真之介が絶好枠に座る。G1初Vに加えて、来年3月に地元からつで開催されるSGクラシックの出場権取りは譲れない。気合のスタートから一気に押し切る。

上野念願のG1初Vが目前と迫った。さらに優勝すれば来年3月の地元からつでのSGクラシックへの出場もかなう。相棒の39号機はパワー抜群で、先に回ってしまえば問題ない。仲谷は優勝するには上野のワンミスが必要となるが、差して接近したい。山田は足負けはない。伸びに特化するであろう栗城を止めて仕掛けるだけ。栗城は冷静に差せれば連争い可能だ。

＜1＞上野真之介 足を重視した調整。重たいけど、1マークは舟が返ってきた。チルト0.5度が一番起こしがいい。スタートは行く気で行く。先のことは考えずに、今だけに集中します。

＜2＞仲谷颯仁 4日目からスリット近辺の足が良くなった。全体にバランスが取れて、上位のグループにいる。スタートの決めやすさもある。微調整でいく。

＜3＞山田祐也 伸びは栗城君と遜色なかった。いい部類。自分のレースができるターン回りが一番気に入っている。スタートに集中して思い切って行きたい。

＜4＞栗城匠 新田雄さんより良かったけど、山田祐さんとは同じくらい。優勝戦は4号艇なら伸びに全振りしようと思っている。

＜5＞常住蓮 少し重くて、道中がいっぱいいっぱいだった。節間通じて上位の次くらいはある。伸びに寄せたりせず、軽快さを求めていきたい。

＜6＞重木輝彦 西岡君に凄く伸びられることもなかったし、出足はしっかりしていた。6号艇なら伸びが良くなるように思い切って調整はしたい。