READYFOR創業の米良はるかと東横イン社長の黒田麻衣子都内23区の南西部にある世田谷区成城。都内有数の高級住宅地として知られる。学校法人成城学園は幼稚園から大学院までその一角にあり、中学・高校は男女共学の一貫教育をしている。気鋭の女性経営者を2人、紹介しよう。米良（めら）はるかは、インターネットを通じて資金を集めるクラウドファンディングのベンチャー企業「READYFOR」（東京都千代田区）を2014年に日本で