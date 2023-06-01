京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）が行方不明となり、遺体で見つかった事件で、京都府警は１６日、遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているという。発表では、安達容疑者は３月２３日朝から４月１３日夕までの間、同市園部町の山林や市内のほかの場所に、結希君の遺体を運んで隠